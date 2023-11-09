Россия примет участие в строительстве трёх ТЭЦ в Казахстане
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В рамках XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Костанае ожидается подписание документа о реализации трёх ТЭЦ в Казахстане с участием российской стороны. Об этом на форуме сообщил заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин, передаёт BaigeNews.kz.
"В целях обсуждения направлений дальнейшего развития двусторонних отношений, мы с Алексеем Логвиновичем, 31 октября 2023 года провели заседание Межправительственной комиссии. Рассмотрен ряд вопросов. По вывозу лесоматериалов из России. До конца года будет проработано открытие дополнительных ж/д пунктов пропуска (дополнительно к имеющимся 6-ти) на казахстанско-российской границе для ввоза пиломатериалов в нашу страну", - сказал Серик Жумангарин.
Вице-премьер добавил, что также будут рассмотрены возможности по обеспечению ежемесячного транзита казахстанского железнорудного сырья.
"По участию российской стороны в реализации проектов 3-х ТЭЦ в Казахстане, соответствующий документ будет сегодня подписан ожидаем подписание. Будем расширять авиасообщение между странами. В частности, согласовываем увеличение числа авиарейсов QAZAQ AIR в гг. Новосибирск и Челябинск", - отметил он.
Жумангарин отметил, что российская компания Экокультура строит тепличный комплекс площадью 500 га в Туркестанской области.
"Особое внимание сегодня мы уделяем развитию мясного направления агропромышленного комплекса. Одним из результатов мы видим наращивание экспортного потенциала по говядине.
В этой связи мы видим большой потенциал реализации совместных кооперационных проектов в этом направлении", - заверил вице-премьер.