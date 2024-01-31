Школьников задержали за изнасилование девочки в Астане - глава МВД
Сегодня, 11:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 11:50Сегодня, 11:50
398Фото: freepik.com
Министр внутренних дел РК Ержан Саденов сообщил, что за изнасилование девочки в Астане задержаны четверо несовершеннолетних, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"К сожалению, такой факт имел место. Нами сразу установлены, задержаны. Тоже несовершеннолетние. Сейчас ведётся уголовное дело. Четверо несовершеннолетних задержаны", – сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.
30 января уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева сообщила относительно факта насильственных действий сексуального характера в отношении девочки в Астане.
Ранее сообщалось, досудебное расследование начато в отношении подозреваемых в изнасиловании девочки в Астане.