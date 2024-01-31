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Школьников задержали за изнасилование девочки в Астане - глава МВД

Сегодня, 11:50
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freepik.com Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50
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Фото: freepik.com

Министр внутренних дел РК Ержан Саденов сообщил, что за изнасилование девочки в Астане задержаны четверо несовершеннолетних, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"К сожалению, такой факт имел место. Нами сразу установлены, задержаны. Тоже несовершеннолетние. Сейчас ведётся уголовное дело. Четверо несовершеннолетних задержаны", – сообщил министр внутренних дел РК Ержан Саденов.

30 января уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева сообщила относительно факта насильственных действий сексуального характера в отношении девочки в Астане.

Ранее сообщалось, досудебное расследование начато в отношении подозреваемых в изнасиловании девочки в Астане.

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