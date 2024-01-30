Подозреваемых в изнасиловании девочки задержали в Астане

Досудебное расследование начато в отношении подозреваемых в изнасиловании девочки в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева сообщила относительно факта насильственных действий сексуального характера в отношении девочки в Астане.

"Данный факт зарегистрирован 17 января по статье 121 часть 4. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Идут следственные действия. С мамой девочки я на связи. С девочкой работает психолог", – написала Закиева.

Столичными полицейскими начато досудебное расследование по ч.4 ст.121 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация согласно статье 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.