Подозреваемых в изнасиловании девочки задержали в Астане
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
175Фото: Baigenews.kz
Досудебное расследование начато в отношении подозреваемых в изнасиловании девочки в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева сообщила относительно факта насильственных действий сексуального характера в отношении девочки в Астане.
"Данный факт зарегистрирован 17 января по статье 121 часть 4. Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС. Идут следственные действия.
С мамой девочки я на связи. С девочкой работает психолог", – написала Закиева.
Столичными полицейскими начато досудебное расследование по ч.4 ст.121 УК РК. Назначены необходимые экспертизы. Иная информация согласно статье 201 УПК РК в интересах следствия разглашению не подлежит.
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