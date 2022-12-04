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  • В Иране отменили полицию нравов и задумались об отмене хиджабов
talkvietnam.com Сегодня, 18:17
203
Сегодня, 18:17
203
Фото: talkvietnam.com

В Иране отменили полицию нравов и задумались об отмене хиджабов

В Иране упразднили полицию нравов спустя несколько месяцев масштабных протестов после гибели молодой женщины, задержанной за неправильное ношение хиджаба, передаёт BaigeNews.kz.

По информации агентства France-Presse (AFP), генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что полиция нравов была упразднена компетентными органами. Монтазери подчеркнул, что полиция нравов не имела ничего общего с судебной системой.

Между тем, издание The Guardian сообщает, что власти Ирана планируют пересмотреть закон об обязательном ношении хиджаба для женщин.

"И парламент, и судебные органы работают над этой проблемой и выясняет, нужны ли какие-либо изменения в законе", —  цитирует издание слова генпрокурора Ирана.

Напомним, с середины сентября по всей стране разразилась волна протестов. Это случилось после гибели Махсы Амини. Девушку задержали за "неправильное ношение хиджаба" и увезли в участок, затем она оказалась в больнице и впала в кому. Семья Махсы считает, что она была здорова и девушку могли избить полицейские: на это указывают и слова очевидцев. Власти Ирана же отрицают причастность органов к смерти девушки. Трагедия послужила поводом того, что иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

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#мировые новости
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:17
203
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