В Ираке заявили о 16 убитых в результате ударов США

Власти Ирака заявили о гибели 16 человек в результате ударов, которые американские ВВС нанесли в ночь на субботу по приграничным районам республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Эта вопиющая агрессия привела к гибели 16 человек, в том числе гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения", - отмечается в заявлении официального представителя правительства Ирака Басема аль-Авади.

Ранее командование отрядов шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" подтвердило эту информацию.