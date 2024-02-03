В Ираке заявили о 16 убитых в результате ударов США
Сегодня, 17:18
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Сегодня, 17:18Сегодня, 17:18
129Фото: AP Photo/ Hani Mohammed
Власти Ирака заявили о гибели 16 человек в результате ударов, которые американские ВВС нанесли в ночь на субботу по приграничным районам республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.
"Эта вопиющая агрессия привела к гибели 16 человек, в том числе гражданских лиц, еще 25 человек получили ранения", - отмечается в заявлении официального представителя правительства Ирака Басема аль-Авади.
Ранее командование отрядов шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" подтвердило эту информацию.
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