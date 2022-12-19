В ходе драки с оружием задержали 17 человек в Караганде

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Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения "Арлан" задержали 17 человек площади перед железнодорожным вокзалом в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл около 13:00.

"Пресечены хулиганские действия со стороны жителей города. Один из подозреваемых попытался на легковом автомобиле скрыться и совершил столкновение со служебной машиной. У одного задержанного изъято оружие", - сообщили в ДП.

Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства.