open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

Иллюстративное фото 19 Декабря, 16:44
4021
19 Декабря, 16:44
4021
Фото: Иллюстративное фото

В ходе драки с оружием задержали 17 человек в Караганде

Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью и спецподразделения "Арлан" задержали 17 человек площади перед железнодорожным вокзалом в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл около 13:00. 

"Пресечены хулиганские действия со стороны жителей города. Один из подозреваемых попытался на легковом автомобиле скрыться и совершил столкновение со служебной машиной. У одного задержанного изъято оружие", - сообщили в ДП.

Участники конфликта доставлены в полицию для разбирательства.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Караганда #полиция #задержание
BaigeNews.kz
19 Декабря, 16:44
4021
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх