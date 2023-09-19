В хищении 643 миллионов тенге обвиняют бухгалтера АО "Казахтелеком"
Сегодня, 11:51
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Сегодня, 11:51Сегодня, 11:51
236Фото: baigenews.kz
Уголовное дело о присвоении более 643 миллионов тенге бухгалтером филиала АО "Казахтелеком" передано суд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Алматы.
По информации ведомства, досудебное расследование в отношении бухгалтера завершено.
"Уголовное дело по факту хищения бухгалтером филиала АО "Казахтелеком" значительных денежных средств было передано в Алмалинский районный суд города Алматы. Бухгалтер обвиняется в осуществлении необоснованных финансовых операций на сумму более 643 миллионов тенге в период с 2015 по 2022 год", — сообщили в прокуратуре.
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