В хищении 13 млн тенге подозревают бухгалтера акимата в Костанайской области
Сегодня, 17:54
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Сегодня, 17:54Сегодня, 17:54
111Фото: Baigenews.kz
Прокуратурой Карабалыкского района выявлен факт хищения бюджетных средств сотрудниками акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карабалыкского района.
"Бухгалтер Отдела предпринимательства подозревается в хищении 13 млн. бюджетных средств путём незаконной выплаты завышенной зарплаты себе и бывшему руководителю отдела", - сообщили в прокуратуре.
По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно хищение в крупном размере.
Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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