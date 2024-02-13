В хищении 13 млн тенге подозревают бухгалтера акимата в Костанайской области

Прокуратурой Карабалыкского района выявлен факт хищения бюджетных средств сотрудниками акимата, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Карабалыкского района.

"Бухгалтер Отдела предпринимательства подозревается в хищении 13 млн. бюджетных средств путём незаконной выплаты завышенной зарплаты себе и бывшему руководителю отдела", - сообщили в прокуратуре.

По данному факту прокуратурой района начато досудебное расследование по части 3 статьи 189 Уголовного кодекса Республики Казахстан, а именно хищение в крупном размере.

Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.