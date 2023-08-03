  • 3 Августа, 14:54
  • BAIGENEWS

В горах Жамбылской области тушат 200 гектаров сухой травы

Сегодня, 14:20
83
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МЧС РК Сегодня, 14:20
83
Сегодня, 14:20
83
Фото: МЧС РК

В 20 километрах от села Актоган Меркенского района, в горной местности, горит сухая трава на предварительной площади 200 гектаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение МЧС РК.

Пожар тушат с помощью самолета Ан-2. Осуществлено уже 11 сбросов воды.

Также с помощью вертолета "Казавиаспаса" МЧС РК проводится обследование с воздуха. 

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