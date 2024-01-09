В Германии началась неделя забастовок фермеров

В Германии началась неделя забастовок, организованных Немецким крестьянским союзом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Тысячи фермеров заблокировали дороги, выступая против сокращения налоговых льгот на транспорт в лесном и сельском хозяйстве. Тракторы перекрыли автомагистрали в трех федеральных землях Германии. Протесты фермеров привели к первым беспорядкам в понедельник в некоторых частях северной и восточной Германии.

По данным газеты Bild, дня митингующие заблокировали все подъезды к заводу Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене, поэтому сотрудники предприятия не смогли добраться до места работы.

Фермеры протестуют против запланированного сокращения субсидий на дизельное топливо, объявленного в рамках корректировки федерального бюджета. Правительство решило сократить субсидии, после того как конституционный суд Германии признал незаконным использование 60 млрд евро из фонда, полученного во время пандемии COVID.

Канцлер Олаф Шольц заявил, что правительство стремится продолжать стремиться к климатически нейтральному будущему, укреплять социальную сплоченность и поддерживать Украину на фоне вторжения России, но теперь ему придется делать это со "значительно меньшими деньгами".

Одновременно на стачку вышли машинисты государственной железнодорожной компании Deutsche Bahn. Профсоюза GDL требует повышения зарплаты для всех на 555 евро в месяц, единовременной компенсация из-за роста инфляции в размере 3000 евро, а также сокращение рабочей недели с 38 до 35 часов при полном сохранении заработка.

Руководство компании отвечает, что оно не может ввести фактически 4-дневную рабочую неделю из-за острого дефицита квалифицированных кадров.