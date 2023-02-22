В Генпрокуратуре рассказали, как борются с пытками в Казахстане

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С 1 января 2023 года расследование уголовных дел по фактам применения пыток закреплено за органами прокуратуры. Для регламентации этой работы утверждена инструкция "Об организации досудебного расследования дел о пытках в органах прокуратуры".

В генеральной прокуратуре продолжают внедрение сплошного видеонаблюдения во всех правоохранительных и исправительных учреждениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На основе анализа причин и условий совершения пыток разработан и введён в действие совместный приказ "Об утверждении Инструкции по обеспечению соблюдения конституционных прав и свобод граждан в уголовном процессе и при исполнении наказания". Он подписан всеми руководителями правоохранительных органов. Ожидается, что он повысит эффективность мер по противодействию пыткам и другим недозволенным методам расследования.

Инструкцией предусмотрены требования о доставлении граждан в правоохранительные органы только при наличии достаточных данных.

Согласно правилам, за исключением следователей, запрещается ведение неуполномоченными лицами каких-либо переговоров, бесед и опросов с доставленным по обстоятельствам уголовного правонарушения.

"Доставленные и задержанные граждане должны незамедлительно сопровождаться в специальные кабинеты для производства следственных действий. Специальные кабинеты разрабатываются по стандартам, с размещением их на первом этаже, прозрачными стенами, камерами видеонаблюдения. О задержании безотлагательно уведомляется родственник или заинтересованное лицо, в протоколе должны указываться их контактные данные", - говорится в сообщении.

Также в прокуратуре закреплили персональную ответственность руководителей территориальных правоохранительных органов за обеспечение законности и обоснованности привода, доставления и задержания граждан, а также недопущение пыток и иного жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения.

"Установлены требования по незамедлительному выезду прокурора на место совершения пыток для проведения неотложных следственных действий по сбору улик, проведения допросов и назначения необходимых судебных экспертиз. Таким образом, реализация правоохранительными органами совместного приказа усилит защиту прав граждан", - резюмировали в прокуратуре.