В Генпрокуратуре обратились к казахстанцам из-за фейков в соцсетях

Фото: egemen.kz

В генеральной прокуратуре Казахстана обратились к казахстанцам в связи с фейковыми сообщениями в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

С видеообращением выступил заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев. Он отметил, что в отечественном информационном пространстве и социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. Некоторые сообщения сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни.

"Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц. Подобные фэйковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок. Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц. Их цель это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств", - сказал заместитель генерального прокурора.

Умиралиев отметил, что подобные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно-наказуемыми и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 Уголовного кодекса РК.