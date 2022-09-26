open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • В Генпрокуратуре обратились к казахстанцам из-за фейков в соцсетях
egemen.kz Вчера, 16:03
365
Фото: egemen.kz

В Генпрокуратуре обратились к казахстанцам из-за фейков в соцсетях

В генеральной прокуратуре Казахстана обратились к казахстанцам в связи с фейковыми сообщениями в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

С видеообращением выступил заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев. Он отметил, что в отечественном информационном пространстве и социальных медиа участились случаи распространения заведомо ложной информации по различной тематике. Некоторые сообщения сопровождаются провокационными высказываниями блогеров и комментариями пользователей, имеющими признаки разжигания национальной розни. 

"Публикуются недостоверные сообщения, порочащие честь и достоинство конкретных граждан, а также о задержании и привлечении к уголовной ответственности ряда известных лиц. Подобные фэйковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок. Распространение таких недостоверных сведений в основном осуществляются блогерами умышленно, в собственных и в интересах третьих лиц. Их цель это личное обогащение и получение материальной выгоды путем вымогательства средств", - сказал заместитель генерального прокурора.

Умиралиев отметил, что подобные действия, направленные на разжигание национальной розни, вымогательство, распространение заведомо ложной информации являются уголовно-наказуемыми и влекут уголовную ответственность по статьям 174, 194 и 274 Уголовного кодекса РК. 

"В связи с этим, Генеральная прокуратура Республики Казахстан призывает граждан страны, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения любых приведенных выше правонарушений, не поддаваться провокациям и доверять только официальным источникам информации", - заключил прокуров. 

Видео: Генпрокуратура РК
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Генеральная прокуратура #фейк #соцсети
Журналист
Вчера, 16:03
365
Поделитесь:
Наверх