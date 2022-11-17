В Гааге вынесли приговор по делу о крушении Boeing над Донбассом

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Окружной суд Гааги вынес решение по делу о катастрофе с самолётом Boeing 777, которая произошла 17 июля 2014 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW.

Пассажирский лайнер малайзийской авиакомпании, совершавший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, как установило следствие, был сбит ракетой в небе над Донбассом. Все 298 человек, находившихся на его борту, погибли.

В качестве подсудимых фигурировали бывший "министр обороны" самопровозглашённой ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), генерал-майор Сергей Дубинский (по кличке Хмурый), полковник Олег Пулатов (Гюрза) и гражданин Украины Леонид Харченко (Крот). Вина Гиркина, Харченко и Дубинского признана доказанной. В случае задержания они отправятся за решётку. С подсудимого Пулатова обвинения были сняты.

Согласно выводам следствия, которые рассматривал суд, все четверо способствовали прибытию орудия преступления - зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" - из России и координировали действия его расчёта, тем самым сыграв "ключевую роль в убийстве 298 человек". Обвиняемые на оглашении приговора не присутствовали. Обвинение представило суду свидетельские показания и перехваты телефонных переговоров между подозреваемыми в причастности к катастрофе MH17.