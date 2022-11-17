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  • В Гааге вынесли приговор по делу о крушении Boeing над Донбассом
pixabay.com Вчера, 23:29
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Вчера, 23:29
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Фото: pixabay.com

В Гааге вынесли приговор по делу о крушении Boeing над Донбассом

Суд также признал доказанным, что самолёт был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ посёлка Первомайский. Конфликт в Донбассе признан международным, причём РФ в то время имела всеобщий контроль над так называемой ДНР, передают корреспонденты DW из Гааги. При этом обвиняемые Гиркин, Дубинский, Харченко и Пулатов не могут пользоваться иммунитетом комбатантов, потому что РФ не признавала свой контроль над "ДНР", а сами они отрицают, что входили в состав ВС РФ.

Суд решил, что возмещение ущерба родственникам должно регулироваться украинским законодательством, потому что ущерб возник на территории Украины.

Слушания по делу проходили в юридическом комплексе у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда в свое время и вылетал малайзийский "Боинг". Слушания были открытыми и транслировались в интернете.

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#авиакатастрофа #Донбасс #суд
BaigeNews.kz
Вчера, 23:29
175
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