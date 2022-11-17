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В Гааге вынесли приговор по делу о крушении Boeing над Донбассом
Суд также признал доказанным, что самолёт был сбит российской ракетой ЗРК "Бук", выпущенной с поля близ посёлка Первомайский. Конфликт в Донбассе признан международным, причём РФ в то время имела всеобщий контроль над так называемой ДНР, передают корреспонденты DW из Гааги. При этом обвиняемые Гиркин, Дубинский, Харченко и Пулатов не могут пользоваться иммунитетом комбатантов, потому что РФ не признавала свой контроль над "ДНР", а сами они отрицают, что входили в состав ВС РФ.
Суд решил, что возмещение ущерба родственникам должно регулироваться украинским законодательством, потому что ущерб возник на территории Украины.
Слушания по делу проходили в юридическом комплексе у аэропорта Схипхол под Амстердамом, откуда в свое время и вылетал малайзийский "Боинг". Слушания были открытыми и транслировались в интернете.
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