В Федерации тяжёлой атлетики прокомментировали дисквалификацию Игоря Сона

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Генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики Казахстана (ФТА) Алдияр Нуралинов выступил с заявлением по дисквалификации бронзового призёра Олимпийских игр 2020 года в Токио Игоря Сона. Его отстранили от соревнований на восемь лет из-за положительной пробы на метастерон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФТА РК.

"Хочу отметить, что данный допинг-контроль — внутренний, то есть осуществлялся Казахстанским антидопинговым центром, и его результаты не влекут никаких последствий ни для Федерации ни для других членов сборной. Однако для тех, кто был уличён в употреблении допинга, решения принимаются в соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Антидопинговыми правилами Международной федерации тяжёлой атлетики", - сообщил Нуралинов.

Он отметил, что внесоревновательный контроль был взят по истечению полугода с тех международных стартов, где спортсмены принимали участие. Поэтому, отметили в ФТА, вопрос об отмене их результатов или возврате медалей не стоит, особенно в отношении олимпийской награды Игоря Сона.

"Федерация придерживается принципа нулевой терпимости к любым проявлениям допинга. В постоянном режиме проводится работа по повышению осведомлённости в части антидопинговых правил, а также контроль всех членов сборной в преддверии международных стартов. В первую очередь это необходимо, чтобы не допустить нарушения на международном уровне, поскольку олимпийская квалификационная система предусматривает отстранения всей сборной в случае если атлеты страны допустили более трёх нарушений", - подчеркнул генеральный секретарь федерации.

Напомним, 23 декабря 2022 года вышло решение дисциплинарной комиссии Национального антидопингового Центра Казахстана (КазНАДЦ) о дисквалификации шести спортсменов. Это Ауельханов Аблай (на четыре года), Сон Игорь (на восемь лет), Потасова Юлия (на четыре года), Чалкарова Руфина (на четыре года), Дроздов Алексей (на четыре года), Макрушин Матвей (на два года).

Напомним, с 9 февраля по 2 марта 2022 года в рамках внесоревновательного допинг-контроля КазНАДЦ было проведено тестирование спортсменов национальной сборной команды РК по тяжёлой атлетике, по итогам которого и были выявлены положительные допинг-пробы.