В Экибастузе заменили 26 километров теплосетей

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70-процентную скидку на оплату отопления в январе сделали жителям Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Связано это с недогревом квартир из-за коммунальной аварии на местной ТЭЦ.

Абонентам в общей сложности спишут больше 150 миллионов тенге, сообщили в компании "Экибастузтеплоэнерго". Работы по восстановлению теплосетей в городе продолжаются.

Вот уже два месяца многим жителям Экибастуза приходится жить в холоде. Температура в некоторых квартирах хоть и плюсовая, но не выше 18 градусов. В "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что делают всё возможное для исправления ситуации. В городе уже заменили 26 километров теплосетей. Работа продолжается.

"Работают около 70 человек собственного ремонтного персонала и подрядных организаций. Проведён уже ремонт 153 квартир, 27 квартир находятся в работе", - рассказал и.о. генерального директора ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Дмитрий Захаров.

Причина слабого отопления, по словам специалистов, не только в аварии, произошедшей на ТЭЦ. Трубы во многих домах заужены и забиты ржавчиной, что затрудняет прохождение по ним горячей воды. Единственный выход из ситуации – промывка сетей. Только потом можно будет завершить полную реконструкцию теплотрасс.

"Потребители обязаны проводить подготовительные мероприятия к отопительному сезону. Это написано в правилах пользования тепловой энергии. Но, к сожалению, в Экибастузе достаточно мало потребителей выполняют данные мероприятия. Данные обстоятельства непосредственно приводят к ухудшению температурного гидравлического режима, - сообщил начальник отдела по работе с потребителями ТОО "Экибастузтеплоэнерго" Юрий Кузин.

За тепло, потребленное в январе, экибастузцы заплатят лишь 30% от тарифа, остальную сумму им спишут. Подобные скидки уже делали в ноябре и декабре прошлого года.

Кроме того, людям компенсировали дополнительные затраты на электрическую энергию на общую сумму 241 миллион тенге.