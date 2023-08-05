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В двух городах Казахстана в субботу ожидается ухудшение качества воздуха

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Бауыржан Жуасбаев/ BaigeNews.kz Сегодня, 08:19
Сегодня, 08:19
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Фото: Бауыржан Жуасбаев/ BaigeNews.kz
По прогнозам "Казгидромета" в Алматы и ночью в Атырау 5 августа ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.  

В Алматы 5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днём сильная жара 36-38 градусов.

Сутки 5 августа и ночью 6 августа метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, северный ночью 0-5, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25-27 тепла, днем сильная жара 37-39 градуса. Метеорологические условия в Атырау ночью будут способствовать накопление загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее Казгидромет представил прогноз погоды на выходные.

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