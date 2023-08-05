В двух городах Казахстана в субботу ожидается ухудшение качества воздуха

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

В Алматы 5 августа переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днём сильная жара 36-38 градусов.

Сутки 5 августа и ночью 6 августа метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный, северный ночью 0-5, днем 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью 25-27 тепла, днем сильная жара 37-39 градуса. Метеорологические условия в Атырау ночью будут способствовать накопление загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее Казгидромет представил прогноз погоды на выходные.