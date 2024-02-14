В два раза выросла перевалка контейнеров через порт Актау
Сегодня, 06:18
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:18Сегодня, 06:18
83Фото: НК КТЖ
Общий объем перевалки грузов в январе 2024 года через Актауский морской порт составил свыше 360 тысяч тонн, что на 12,7% выше показателя аналогичного периода 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт АО "КТЖ".
Гавань обеспечила перевалку 3 тысяч тонн зерна, 310 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Порт обработал свыше 2,3 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что на 30% больше, чем в январе прошлого года. В том числе свыше 2 тысяч ДФЭ - по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).
Этот показатель вырос к уровню прошлого года в 2 раза.
Самое читаемое
- Жителям Астаны пришли слишком большие суммы за комуслуги: в чём причина?
- Недовольных много: чемпион из Кокшетау рассказал о мертвых душах в областном спорте
- Я его увидел: бизнесмены сгоревшего рынка "Акшын" нашли свое золото
- Собирающий еду на мусорке пенсионер купил 10 домов
- Надо у меня сначала спрашивать: Роза Рымбаева опровергла информацию о разбирательствах в суде