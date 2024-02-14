В два раза выросла перевалка контейнеров через порт Актау

Общий объем перевалки грузов в январе 2024 года через Актауский морской порт составил свыше 360 тысяч тонн, что на 12,7% выше показателя аналогичного периода 2023 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт АО "КТЖ".

Гавань обеспечила перевалку 3 тысяч тонн зерна, 310 тысяч тонн нефти и нефтепродуктов. Порт обработал свыше 2,3 тысяч контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что на 30% больше, чем в январе прошлого года. В том числе свыше 2 тысяч ДФЭ - по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Этот показатель вырос к уровню прошлого года в 2 раза.