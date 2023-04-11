В два раза увеличат надбавки Народным артистам в Казахстане

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Доплаты работникам культуры, имеющим почётное звание "Народный артист Казахстана", увеличат в два раза. Проект постановления одобрен сегодня на заседании правительства, передаёт BaigeNews.kz.

С этого года по поручению главы государства вновь будет присуждаться звание "Народный артист Казахстана". Его могут получить работники культуры, внёсшие особый вклад в развитие театра, цирка, музыки и кино и имеющие статус "Заслуженного артиста Казахстана" или "Заслуженного деятеля Казахстана".

"Возобновление присуждения звания "Народный артист Казахстана" – это оценка со стороны государства упорного труда деятелей искусства. Уверен, что это вдохновит артистов развиваться и совершенствовать свои профессиональные навыки и мастерство и положительно повлияет на творческий рост подрастающего поколения, усилит интерес молодёжи к артистам предыдущих поколений", – подчеркнул министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

Деятелей культуры наградят в преддверии Дня Республики.