В два раза подешевеет проезд в Карагандинской области

Фото: inkaraganda.kz

Проезд на семи пригородных маршрутах в Карагандинской области станет дешевле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата Карагандинской области. Кроме того, аким региона Ермаганбет Булекпаев поручил внедрить в общественном транспорте электронную систему оплаты ONAY!.

- Опыт использования электронной системы ONAY! в Караганде даёт положительный результат. На сегодня уже 96% платежей проходит электронно. Внедрение этой системы в автобусах междугородного сообщения, в частности в городах-спутниках, позволит нам снизить стоимость проезда на некоторых маршрутах почти в два раза. Разница ощутимая, — отметил Ермаганбет Булекпаев.

Новшество коснётся маршрутов, перевозящих ежемесячно почти 500 тысяч пассажиров. Это автобусы № 100 и 107 (Караганда — Темиртау), № 121 (Караганда — Шахтинск), № 122 (Караганда — Топар), № 127 (Караганда — Шахан), № 146 (Караганда — Абай) и № 165 (Караганда — Сарань).

После внедрения системы электронного билетирования на пригородных маршрутах пассажиры будут платить 80 тенге при оплате проезда транспортной картой ("Единая", Virtual, "Социальная", "Пенсионер"), с помощью QR, кода транспорта или SMS. Стоимость проезда по карте "Дети 7—15 лет" — 40 тенге. Транспортные карты ONAY! можно использовать и в Караганде.

Сейчас стоимость проезда на автобусах Караганда — Шахтинск — 190 тг., Караганда — Топар — 180 тг., Караганда — Темиртау — 150 тг., Караганда — Сарань — 95 тг., Караганда — Абай — 170 тг., Караганда — Шахан — 175 тг. Для тех, кто будет оплачивать проезд наличными, цена останется прежней.

Льготы на областных маршрутах не действуют. Для владельцев карт "Социальная" и "Пенсионер" проезд будет по общему тарифу — 80 тенге.

— Поручаю управлению пассажирского транспорта в ближайшее время провести работу по монтажу системы в автобусах, обеспечить для жителей городов-спутников возможность приобретения карт ONAY!. Не допускайте ажиотажа и паники! Проведите разъяснительную работу, проинформируйте наших жителей о преимуществах и удобствах электронной оплаты проезда, — сказал Ермаганбет Булекпаев.

Также продолжится обновление пригородного общественного транспорта. В этом году автобусный парк № 3 планирует покупку 25 новых автобусов у завода QazTehna.