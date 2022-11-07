В Дубае загорелся небоскреб недалеко от Бурдж-Халифа

В Дубае в ночь на понедельник загорелось высотное здание Emaar, расположенное недалеко от знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на thenationalnews.com. О пострадавших не сообщается.

На кадрах видно, как огонь распространяется по 35-этажному зданию. Пламя потушили к утру. Внешняя обшивка и балконы небоскреба Emaar сильно пострадали от пожара.