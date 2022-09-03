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  • В День знаний 42 несовершеннолетних доставили в отделы полиции Жамбылской области
ДП Жамбылской области Сегодня, 02:36
84
Фото: ДП Жамбылской области

В День знаний 42 несовершеннолетних доставили в отделы полиции Жамбылской области

1 сентября в Жамбылской области 42 несовершеннолетних доставлены в органы внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В День знаний инспектора ювенальной полиции проводили рейды во дворах, парках и местах массового скопления молодёжи. 

За ночь в органы внутренних дел доставлено 42 несовершеннолетних, 46 родителей и законных представителей привлечены к административной ответственности. За допущение несовершеннолетних в увеселительные заведения в ночное время наказан один владелец кафе.

В полиции отмечают, что с началом учебного года все увеселительные заведения и места массового скопления молодёжи находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Родителей просят следить за досугом детей. 

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#Правопорядок #школьники #1 сентября #полицейский
Сегодня, 02:36
84
Журналист

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