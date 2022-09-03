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В День знаний 42 несовершеннолетних доставили в отделы полиции Жамбылской области
1 сентября в Жамбылской области 42 несовершеннолетних доставлены в органы внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
В День знаний инспектора ювенальной полиции проводили рейды во дворах, парках и местах массового скопления молодёжи.
За ночь в органы внутренних дел доставлено 42 несовершеннолетних, 46 родителей и законных представителей привлечены к административной ответственности. За допущение несовершеннолетних в увеселительные заведения в ночное время наказан один владелец кафе.
В полиции отмечают, что с началом учебного года все увеселительные заведения и места массового скопления молодёжи находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Родителей просят следить за досугом детей.
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