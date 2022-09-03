В День знаний 42 несовершеннолетних доставили в отделы полиции Жамбылской области

Фото: ДП Жамбылской области

1 сентября в Жамбылской области 42 несовершеннолетних доставлены в органы внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В День знаний инспектора ювенальной полиции проводили рейды во дворах, парках и местах массового скопления молодёжи.

За ночь в органы внутренних дел доставлено 42 несовершеннолетних, 46 родителей и законных представителей привлечены к административной ответственности. За допущение несовершеннолетних в увеселительные заведения в ночное время наказан один владелец кафе.

В полиции отмечают, что с началом учебного года все увеселительные заведения и места массового скопления молодёжи находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. Родителей просят следить за досугом детей.