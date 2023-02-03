В четырех населенных пунктах Туркестанской области ведут отвод воды

Фото: МЧС РК

В настоящее время ведутся работы по отводу вод в четырех населенных пунктах Шаян и Шакпак Байдибекском районе, Шага Сауранском районе и Арысь, передаёт BaigeNews.kz.

В целях недопущения подтопления домов силами МЧС и МИО проведены работы по укладке мешкотары в количестве 12 000 единиц.

"В селе Карнак города Кентау, Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах всего подтоплено 21 улица и 235 дворовых территорий, также в Ордабасинском районе одна территория школы. Задействованы силы и средства МЧС, местных исполнительных органов, Министерства обороны в количестве более 400 человек, почти 70 единиц техники, 35 мотопомп. Сотрудники ДЧС с подтопленных дворовых территорий села Карнак города Кентау, Сауранском, Байдибекском районах эвакуировали 204 человека и 201 МРС. Для эвакуации и временного размещения населения местные исполнительные органы подготовили 4 эвакуационных пункта в Сауранском районе", - сообщили в МЧС РК.

Функционирует республиканский и областной оперативный штаб. Работают телефоны горячей линии: в Астане - 87172533284; в Туркестанской области - 87253357881.

Произошел перелив через дорожное полотно на 23 участках из 11 автомобильных дорог областного значения. В связи с переливом перекрыта автодорога областного значения "Коксаят-Аксу-Саян-Мынбулак-М-32", 118-136 км 117-179.

Для ликвидации ЧС в Туркестанскую область дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС Шымкента.

По данным РГП "Казгидромет", 3 февраля на большей части области ожидаются осадки (дождь, снег), а также повышение температурного фона, интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды в реках.

Напомним, из-за ливня в трёх районах Туркестанской области - Байдибекском (Шаян, Танатар, Ынтымак, Акбулак, Шакпак, Бирлик, Мынбулак, Косбулак), Сауранском (Бабайкорган, Абай, Улгили, Орангай, Майдантал, Шага) и Ордабасинском (Шубарсу, Бадам, Шубар) произошло интенсивное снеготаяние с последующим переливом талой воды вниз по склону.

Талые воды протекают в 17 населённых пунктах по улицам и дворам. Предварительно подтоплены один частный жилой дом, 15 улиц, 201 дворовых территорий и территория школы в Ордабасинском районе (школа имени Исламкулова).

На место ЧС вылетел глава МЧС Юрий Ильин.