В Бурабае вырубают сосны. Экоактивисты бьют тревогу

Фото: inform.kz

Вырубка сосен в лесах Щучинско-Боровской курортной зоны встревожила экоактивистов и жителей. По их мнению, земли "Жемчужины Казахстана" постепенно выводятся из статуса особо охраняемых территорий, идёт уничтожение экосистемы. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

О происходящем в редакцию сообщили экоактивисты.

"В группу "Защита леса" скинули сообщение, как я понял, те, кто живёт на территории санатория "Светлый". Это как маленький район, — рассказал Игорь Савченко. — Людей встревожило, что там сначала огородили лес — довольно большой участок, потом началась вырубка. Показали поляну: видно, что земля перенесена. Потому что, когда землю не трогают, дёрн покрыт слоем иголок. А там она, видно, перерыта. Жители говорят, что деревья уже вырубили, выкорчевали пни и все заровняли, чтобы улик не было".

Желая убедиться в том, что деревья действительно вырубают, активисты обратились к спутниковым данным.

"Если смотреть на местность со спутника, там лес сплошной. Даже если где-то появится поляна, будет видно, что на спутнике деревья есть, а в реальности их нет. Идет вырубка", — отметил собеседник агентства.

Подозрения подтверждают и данные кадастра. По мнению экоактивистов, земли постепенно выводятся из ведения государственного национального природного парка "Бурабай", теряют статус особо охраняемых территорий. В таких случаях в их лесах — при соблюдении законных условий — можно вырубать деревья и строить бизнес-объекты.

"Если смотреть кадастр, там весь лес нарезан на участки. Этот, например, где санаторий "Светлый", — под гостевой дом, какие-то под экономическую зону и так далее. Например, участки между дендропарком и озером, за гольф-клубом. То есть по кадастру видно, что идёт раздача земель. А факты вырубки деревьев подтверждают данные спутника. Можно увидеть, что сначала не было строений, потом они появляются. Причем в том числе после появления нацпарка как учреждения. Его границы изменились", — утверждает Игорь Савченко.

В ГНПП "Бурабай" вопрос переадресовали в акимат Бурабайского района.

"Это земли не национального парка, они были выделены в специальную экономическую зону "Бурабай". Территориально это земли акимата", — отметили в ведомстве.

Напомним, специальная экономическая зона "Бурабай" основана указом президента Казахстана в Бурабайском районе Акмолинской области, общая площадь — 370 тысяч гектаров. Её создали с целью развивать высокоээфективную и конкурентную туристскую инфраструктуру, способную обеспечить запросы отечественных и зарубежных туристов; формировать благоприятный инвестиционный климат, привлекать местные и зарубежные инвестиции для реализации перспективных проектов, решения социальных проблем.

Планируется также развивать здесь экологически чистый транспорт, в том числе малую авиацию, чтобы сделать доступными все объекты отдыха и оздоровления.

Аким города Щучинска Олжас Нурмагамбетов в телефонной беседе с корреспондентом BaigeNews.kz отметил, что речь идет о вырубке 32-х сосен.

"Насколько мне известно, там частная территория. Владельцы получили разрешение на вырубку 32-х деревьев, компенсационная высадка будет. Соседи вызывали сотрудников отдела жилищно-коммунального хозяйства, я тоже выезжал, смотрел. Были и представители прокуратуры. Буквально недавно на совещании этот вопрос поднимался, нарушений не выявлено, всё там в правовом поле", — отметил градоначальник.

Разрешение на вырубку деревьев выдал отдел ЖКХ Бурабайского района — оказывается, в их компетенцию входит такая госуслуга. По словам руководителя Армана Абдрахманова, оснований для отказа не было.

"Участок в 1,8 гектара по улице Санаторий "Светлый" действительно в частной собственности, госакт у них с 2014 года. Причём и тогда он был не выдан, а куплен у частного лица. Нам компания подала заявку со всеми требуемыми документами: инвентаризация зелёных насаждений, план высадки компенсационных деревьев, гарантийное письмо на их высадку, договор с организацией на благоустройство территории и заключение комплексной межведомственной экспертизы. Мы выдали разрешение на вырубку 32-х сосен на частной, повторюсь, территории", — прокомментировал руководитель райотдела ЖКХ.

Взамен вырубленных деревьев бизнесмен посадит новые. Сколько, пояснил Абдрахманов, высчитывает Казахстанский институт лесного хозяйства — по специальной таблице. По этому участку владельцу предстоит высадить по 10 сосен взамен на одну уничтоженную.

"То есть компания обязуется посадить 320 сосен высотой до двух метров вдоль трассы Нур-Султан — Кокшетау. И еще в течение двух лет будет отвечать за их приживаемость. Это и называется компенсационная высадка. В соцсетях проходила информация о неконтролируемой вырубке леса в большом объеме. Это не так. 32 сосны вырубили, на этом всё", — заключил Арман Абдрахманов.

Так или иначе, вопрос о выводе земель из территории нацпарка остается риторическим…

По мнению заместителя руководителя управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Андрея Подгурского, экоактивисты

беспокоятся напрасно.

"Частных территорий в Бурабае на самом деле немного. То, что сегодня находится в частных владениях, — это в основном с 2000-х годов идет, когда разрешалось земли приватизировать. Последние лет десять точно земли на территории нацпарка в частные руки не дают", — заверил Подгурский.

Напомним, в Казахстане за незаконную порубку, уничтожение или повреждение деревьев, входящих в лесной фонд, с причинением значительного ущерба, предусмотрена уголовная ответственность. За преступление грозит штраф в размере 160 МРП, либо исправительные работы, либо арест до 40 суток с конфискацией имущества.