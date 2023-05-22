В Боровом появятся зоны для пикников, где можно разводить костёр

Фото: Фото ГУ "Государственный национальный природный парк "Бурабай"

В таких местах отдыха будут установлены огнетушители, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на ГУ "Государственный национальный парк природы "Бурабай".

По информации ведомства, в этом сезоне уже обустроено девять пикниковых зон без разрешения на разведение костра, а сейчас идёт строительство 26 новых мест, которые предусматривают возможность легального разведения огня.

"Зоны для пикника будут оснащены не только столами, лавками, мангалами для безопасного разведения огня, но также оборудованием для пожаротушения на случай возможных возгораний", - отметили в ГНПП "Бурабай".

Также сообщается, что в этом году планируется построить четыре новые парковки вблизи часто посещаемых туристами мест: "Голубой залив", "Скала "Окжетпес" и "Иманаевский ручей". Также в планах строительство и обустройство шести смотровых площадок дополнительно к уже обустроенным двум на "Ракушке" и горе Кокшетау.

На вопрос о том, как регулируется вопрос чистоты на курорте, в ведомстве отметили, что санитарная очистка береговой зоны озер и мест массового скопления людей производится ежедневно.

"Мусор вывозится в будние дни три раза в день, в выходные и праздничные - пять раз в день. При необходимости задействуются дополнительные ресурсы по уборке и вывозу мусора, и частота вывоза может быть увеличена. На участках с высокой рекреационной нагрузкой установлено уборочное оборудование: металлические контейнеры объемом 0,75 кубов - 80 штук, деревянные урны в количестве 200 штук. На территории национального парка "Бурабай" установлено 38 санитарно-гигиенических узлов в местах с высокой рекреационной нагрузкой, в том числе по линии береговой зоны, вблизи "Ракушки", "Поляны Аблайхана" и других мест отдыха туристов", - говорится в сообщении.

В управлении добавили, что в 2023 году из бюджета выделены средства на приобретение дополнительных контейнеров и спецмашин для вывоза мусора.