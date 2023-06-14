"В богатом недрами Казахстане кредиты под 16,75%" - депутат возмутился высокими ставками по банковским займам

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Депутат мажилиса Абзал Куспан возмутился высокими ставками по банковским займам. Критику он выразил в запросе, адресованном премьер-министру Алихану Смаилову, передаёт BaigeNews.kz.

"По мнению экспертов, высокая процентная ставка приведёт к необоснованному росту цен на товары и услуги. Если это так, то это означает, что банки также несут ответственность за дороговизну в стране. 19 апреля президент на расширенном заседании правительства заявил, что за последние 15 лет мы наблюдаем беспрецедентный рост цен на продукты питания. Конечно, очевидно, что банки второго уровня также несут ответственность за это вместе с правительством", - сказал депутат на пленарном заседании мажилиса.

Куспан привёл данные Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка. Согласно им, годовая процентная ставка ВТБ Банка и АО "Bereke bank" составляет 21,5%. АО "Банк ЦентрКредит"– 23,6%, АО "Евразийский банк" – 23,7%, АО "Kaspi bank" – 24,4%, АО "Home credit bank" - 28,5%".

Он также обратил внимание на то, что растёт количество должников по кредитам.

По данным Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, в 2020 году 392 тысяч человек не выплачивали кредиты более 90 дней, в 2021 году этот показатель достиг 421 тысяч человек. В 2022 году 534 тысяч человек не смогли вовремя погасить кредит.

Как сообщил Абзал Куспан, около половины населения Казахстана живут в кредитах.

"Если бы кредит был предоставлен под низкий процент, как на Фиджи, который ориентируется только на сферу туризма, то повысился бы социальный уровень населения. В Казахстане 7,1 миллиона человек живут в кредитах",- сказал Куспан.

Депутат заявил о необходимости снижения процентных ставок по кредитам.