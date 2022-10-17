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pixabay.com Сегодня, 07:36
80
Фото: pixabay.com

В бета-версии WhatsApp появилась возможность редактирования сообщений

В бета-версии WhatsApp под номером 2.22.22.14 появилась функция редактирования отправленных сообщений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com

На данный момент функция позволяет исправлять текст сообщения в течение 15 минут после его отправки. После редактирования у сообщения появляется пометка "Отредактировано", она располагается в поле рядом со временем отправки.

На данный момент неизвестны все подробности о работе новой опции. Например, непонятно, что случится, если сообщение отредактировано, а его получатель находится не в сети, или как все действия будут синхронизироваться между всеми устройствами аккаунта. Также непонятно, когда функция будет реализована в пользовательской версии мессенджера.

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#WhatsApp
Сегодня, 07:36
80
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