В бета-версии WhatsApp появилась возможность редактирования сообщений

На данный момент функция позволяет исправлять текст сообщения в течение 15 минут после его отправки. После редактирования у сообщения появляется пометка "Отредактировано", она располагается в поле рядом со временем отправки.

На данный момент неизвестны все подробности о работе новой опции. Например, непонятно, что случится, если сообщение отредактировано, а его получатель находится не в сети, или как все действия будут синхронизироваться между всеми устройствами аккаунта. Также непонятно, когда функция будет реализована в пользовательской версии мессенджера.