В Балхаше уличные фонари прикрутили к деревьям
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Необычный способ установки бра фонарей на центральной аллее возмутил общественность Балхаша. Светильники прикрутили к стволам 27 деревьев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Вместо того чтобы установить светильники на опоры, подрядчик прикрутил их прямо к деревьям. Рабочие срезали кору со стволов деревьев и прикрутили бра с помощью саморезов. Таким способом смонтировали 27 светильников.
"В городе проблема с деревьями, не хватает зелени, проблема с поливом. Кто дал разрешение на монтаж светильников? Отодрали кору и на саморезы в дерево закрутили по улице Уалиханова (аллея). Где хомуты? Что за варварская установка? Кто контролирует это? Что за отношение к природе? На главной улице напротив акимата делают такую халтурную работу", — пишут в соцсетях.
В акимате Балхаша сообщили, что установка прошла без ведома чиновников. Подрядчика уже оштрафовали, а также обязали снять светильники и вылечить поврежденные деревья.
"Данный инцидент произошел на днях по аллее на улице Уалиханова. Подрядчик своевольно навешал на деревья данные бра фонари, хотя в смете было указано, что подсветка должна устанавливаться с земли. Подрядную организацию оштрафовали и обязали снять бра, а также подлечить все испорченные деревья. Сегодня работы приостановлены. На подрядчика, выполнявшего работы по аллее, составлен административный протокол. Подрядчиком будут выполнены работы по покраске и побелке поврежденных деревьев", — ответили в акимате Балхаша.
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