В Балхаше уличные фонари прикрутили к деревьям

Необычный способ установки бра фонарей на центральной аллее возмутил общественность Балхаша. Светильники прикрутили к стволам 27 деревьев, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Вместо того чтобы установить светильники на опоры, подрядчик прикрутил их прямо к деревьям. Рабочие срезали кору со стволов деревьев и прикрутили бра с помощью саморезов. Таким способом смонтировали 27 светильников.

"В городе проблема с деревьями, не хватает зелени, проблема с поливом. Кто дал разрешение на монтаж светильников? Отодрали кору и на саморезы в дерево закрутили по улице Уалиханова (аллея). Где хомуты? Что за варварская установка? Кто контролирует это? Что за отношение к природе? На главной улице напротив акимата делают такую халтурную работу", — пишут в соцсетях.

В акимате Балхаша сообщили, что установка прошла без ведома чиновников. Подрядчика уже оштрафовали, а также обязали снять светильники и вылечить поврежденные деревья.