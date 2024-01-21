В Атырау в драке погиб 29-летний мужчина
Сегодня, 22:53
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Сегодня, 22:53Сегодня, 22:53
168Фото: Артём Чурсинов/BaigeNews.kz
В микрорайоне Авангард в Атырау произошла драка между мужчинами, в результате один из участников конфликта погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ақ Жайық".
"В результате конфликта между мужчинами 1983 и 1994 годов рождения последний скончался от полученных телесных повреждений.По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении департамента полиции области.
Уточняется, что подозреваемый задержан.
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