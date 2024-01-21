В Атырау в драке погиб 29-летний мужчина

В микрорайоне Авангард в Атырау произошла драка между мужчинами, в результате один из участников конфликта погиб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ақ Жайық".

"В результате конфликта между мужчинами 1983 и 1994 годов рождения последний скончался от полученных телесных повреждений.По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 Уголовного кодекса РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", — говорится в сообщении департамента полиции области.

Уточняется, что подозреваемый задержан.