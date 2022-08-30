В Атырау построят новую поликлинику

Фото: atpress.kz

Об этом сообщил директор Атырауской городской поликлиники №4 Еркин Сабиров, передает Региональная служба коммуникаций.

В Атырауской городской поликлинике №4 зарегистрировано 57 300 жителей из населенных пунктов Балыкши, Жумыскер, Оркен, Водниково, Курилкино, Таскала. В целях организации доступной медицинской помощи в населенных пунктах Акжайык, Жумыскер дополнительно арендуются здания, где проводятся соответствующие работы.

Новая поликлиника поможет разгрузить действующее медицинское учреждение, расположенное в микрорайоне Балыкши города Атырау, передает BaigeNews.kz со ссылкой на atpress.kz. Строительство начнется в сентябре в микрорайоне Оркен, и новая поликлиника расчитана на 250 посещений в день, сообщает издание.

"Сейчас в микрорайонах Жумыскер, Оркен, Рембаза проживают около 20 тысяч жителей. Им приходится ехать в Балыкши, чтобы обратиться к таким специалистам, как окулист, гинеколог. После ввода в эксплуатацию поликлиники жители не будут тратить на это много времени. Очереди, соответственно, уменьшатся. Небольшую одноэтажную поликлинику в микрорайоне Жумыскер планируется закрыть из-за ветхости здания. Жители этого микрорайона будут обращаться в новую поликлинику", – сообщил директор Атырауской городской поликлиники №4 Еркин Сабиров.

Сейчас Атырауская городская поликлиника №4 на 97,8 процента обеспечена медицинским оборудованием. Кроме того, она ежегодно обновляется. Всего в поликлинике работают 385 сотрудников. Из них 57 врачей и 215 медсестёр.