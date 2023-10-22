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В Атырау мужчина назло жене пытался прыгнуть с пятого этажа

Сегодня, 12:37
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 12:37
Сегодня, 12:37
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Фото: скриншот с видео

Семейная драмма разыгралась на глазах полицейских в Атырау. Стражам порядка пришлось спасать мужчину от необдуманного поступка, передаёт BaigeNews.kz.

По информации департамента полиции Атырауской области, трагедия едва не случилась во втором микрорайоне Жылыойского района. Вызов поступил 20 октября в 15:55.

"Женщина 1985 года рождения сообщила, что её муж собирается спрыгнуть с пятого этажа. По данному сообщению участковые инспектора полиции лейтенант полиции Алтай Дуйсенгалиулы, Нурасыл Муканов, Бауыржан Тасекенов и капитан полиции Адилет Рахимулы своевременно прибыли по адресу и спасли мужчину, затащив его в квартиру, который пытался выпрыгнуть из окна. Благодаря оперативным действиям стражей порядка мужчина был спасён", — рассказали в полиции.

Женщина пояснила, что её супруг пришел домой пьяным, стал её беспокоить, а затем пытался выпрыгнуть из окна. Экспертиза установила, что мужчина 1983 года рождения был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени.

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