В Атырау коммунальщики достали из канализации напольные ковры

Два дня понадобилось работникам КГП "Атырау облысы Су Арнасы", чтобы очистить более 100 канализационных систем, передаёт BaigeNews.kz.

Сложности при выполнении работ вызывал сильный засор труб. Из канализации пришлось вытащить много разного мусора, среди которого, к удивлению работников водоканала, встречались даже напольные коврики.

"Значительные усилия потребовались при работе на канализационных сетях. Большинство проблем было вызвано из-за засора коллекторов. Он мог возникнуть по причине неправильного использования сетей водоотведения жителями города, а также попадания дождевых стоков в сети бытовой канализации", - сообщили в коммунальном предприятии.

Работники "Атырау облысы Су Арнасы" обратились к горожанам с просьбой бережно относиться к коммунальным сетям и не допускать попадания в канализацию крупных пищевых отходов, тряпок, ковриков, полотенец и прочих предметов.