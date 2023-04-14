В Астане жители многоэтажек враждуют с детскими садами из-за игровых площадок

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Столичные дети не могут поделить дворовые площадки. Если одни претендуют на песочницы, горки и качели на основании прописки, то другие ходят в детские сады, которые расположены в их жилых комплексах. Впрочем, конфликтуют не столько дети, сколько родители с воспитателями и нянечками, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Дворовые детские площадки – это вам не игрушка, говорят жители столичных ЖК, жалуясь на переполненность придомовых детских садов, маленькие воспитанники которых вытесняют местных с горок и качель. Но если дети между собой более-менее ладят, то уже их родители чаще всего проявляют не просто недовольство, но и даже агрессию. В итоге игра в "свой – чужой" доставляет дискомфорт всем, и на уступки идти никто не готов.

В этом столичном ЖК сразу три детских сада. Плотность детей на один квадратный метр двора зашкаливает, говорят жители. Чтобы избежать друг друга, приходится гулять по расписанию. Но конфликты среди взрослых у детских горок то и дело прерывают игровой процесс. Предприниматели заявляют, что документов, которые бы запрещали им пользоваться игровыми площадками, нет, да и налогов они платят в два раза больше. Один из детских садов предлагает обустроить свою территорию, которая была бы доступна для всех. Часть местных жителей – против.

"Осенью была такая ситуация, что одна из жительниц бросилась под трактор и не дала копать землю, поэтому осенью мы не смогли оборудовать эту площадку, а сейчас весна – детям нужно где-то гулять", - рассказывает директор филиала Казахстанской ассоциации непрерывного образования по Астане Майра Байдубекова.

Местные жители заявляют, что строительство заборов и отделение территорий ограничат их детей в пространстве, и обвиняют администрацию детского сада в том, что воспитатели уже оккупировали площадку для самых маленьких. Пусть даже и не на весь день, но все равно обидно…

"В это время наши дети тоже гуляют. Если заметите, тут ограждение поставили. Когда их дети там играют, они закрывают. Поэтому наши дети не могут туда попасть. Они ходят здесь вдоль дорог по тротуарам", - говорит Мадина Атайбаева.

Акимат в вопросе доступа к игровым зонам занимает позицию нейтралитета – по словам чиновников, запрета использовать площадки нет ни для кого. Но в то же время и разрешение от жителей получить тоже нужно.

"Являются объектами общественного назначения, то есть это госимущество. Любой человек может использовать и игровые площадки, но при этом надо согласовывать с жителями", - комментирует заместитель акима Сарыаркинского района Астаны Медет Джалпыбаев.

Детских садов в столице не хватает, да и детских площадок застройщики обустраивают крайне мало. Чего не скажешь об объемах возводимого жилья, плотность которого превышает все цивилизованные нормы.