В Астане владельцы домов и офисов незаконно сливали мусор в городские сети

В Астане в текущем году из ливневых канализаций вывезено почти 620 тонн ила и грязи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Также с начала года выявлено 108 случаев несанкционированных подключений и сбросов хозяйственно-бытовых отходов в городские сети.

Организация Elorda eco system на постоянной основе ведёт мероприятия в целях обеспечения отвода поверхностных стоков. Это прочистка коллекторов и дождеприёмников, пропарка труб, строительство систем ливневой канализации и очистных сооружений.

Так, с начала года очищено 3 448 смотровых и дождеприёмных колодцев, пропарено 8 190 м.п. труб, очищено 89 215 м.п. арычно-лотковой сети, промыто 48 466 м.п. коллекторов.

"Также выявлено 108 случаев несанкционированных врезок в городские сети. Владельцы частных жилых домов, офисов и других строений незаконно сливали бытовые отходы, строительный мусор, средства гигиены и другое, которые перегружают работу ливнёвок и очистных сооружений. Все выявленные незаконные подключения устранены и весь собранный материал передан в природоохранную полицию для принятия соответствующих мер", - сообщили в акимате.

Ведётся строительство сетей ливневой канализации и очистных сооружений. В текущем году планируется построить 2,5 километра магистральных сетей ливневой канализации для отвода поверхностных стоков.