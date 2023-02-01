В Астане спасли женщину, которая едва не утонула, вытаскивая из воды собаку

Фото: пресс-службы ДЧС Астаны

Жительница Астаны чуть не утонула, спасая свою собаку, провалившуюся под лёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.

Инцидент произошёл утром 31 января на реке Есиль в районе улицы Кенесары.

"Как оказалось, женщина прогуливалась с собакой, в какой-то момент питомец выбежал на реку и провалился под лёд. Вслед за собакой побежала женщина, также находившаяся в этот момент со своим домашним питомцем на прогулке. Но попытка спасти не удалась, женщина начала тонуть. Проходивший в это время мимо мужчина до прибытия спасателей спас тонущую женщину", — говорится в сообщении.

К моменту прибытия подразделений ДЧС, собака всё ещё была в воде. Спасатели незамедлительно приступили к извлечению собаки из воды.

Операция по спасению завершилась благополучно, собаку передали хозяйке. Сообщается, что женщина и питомец находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни уже ничего не угрожает.