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В Астане спасли женщину, которая едва не утонула, вытаскивая из воды собаку
Жительница Астаны чуть не утонула, спасая свою собаку, провалившуюся под лёд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС столицы.
Инцидент произошёл утром 31 января на реке Есиль в районе улицы Кенесары.
"Как оказалось, женщина прогуливалась с собакой, в какой-то момент питомец выбежал на реку и провалился под лёд. Вслед за собакой побежала женщина, также находившаяся в этот момент со своим домашним питомцем на прогулке. Но попытка спасти не удалась, женщина начала тонуть. Проходивший в это время мимо мужчина до прибытия спасателей спас тонущую женщину", — говорится в сообщении.
К моменту прибытия подразделений ДЧС, собака всё ещё была в воде. Спасатели незамедлительно приступили к извлечению собаки из воды.
Операция по спасению завершилась благополучно, собаку передали хозяйке. Сообщается, что женщина и питомец находятся в удовлетворительном состоянии, их жизни уже ничего не угрожает.
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