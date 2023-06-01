Фото: пресс-службы МИИР РК

В первый день лета в Астане состоялся IV Форум угольной промышленности Казахстана. Он проходил в рамках XIII Международного горно-металлургического Конгресса Astana Mining & Metallurgy - "Возможности для развития угольной отрасли в условиях новой энергетической парадигмы".

Организатором форума выступила Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий (АГМП) при поддержке министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Исполнительный директор АГМП Николай Радостовец, модерируя форум, поделился своим мнением о перспективах угольной промышленности в стране: "Мы очень богаты углём, он у нас во многих случаях даже лежит на поверхности. С другой стороны, мы видим, что солнечная и ветровая электроэнергия накапливается в какой-то определённый период. Её мы пока не научились хранить."

Отметим, форум уже несколько лет является площадкой, где участники отрасли могут обсудить широкий спектр вопросов и выработать стратегии её развития и привлекательности для инвесторов.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Иран Шархан, отметил, что угольная отрасль обеспечивает стране порядка 70-ти процентов электроэнергии, 100 процентов загруженности коксохимического производства, а также удовлетворяет потребность в топливе коммунально-бытового сектора и населения страны.