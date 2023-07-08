В Астане прошёл книжный фестиваль

Фото: Instagram / kitap_fest_astana

По случаю Дня столицы в Астане на территории EXPO прошёл книжный фестиваль Kitap Fest, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В ярмарке приняли участие около 30 книжных магазинов, которые представили казахстанскую и зарубежную литературу. По случаю праздника покупателям делали скидки. Отдельно предлагался обмен книгами: можно было отдать свою, прочитанную, и взамен получить другую.

В рамках ярмарки прошли презентации книг и автограф-сессии казахстанских авторов. Для начинающих мастеров слова провели семинары и лекции. Мэтры делились секретами писательского дела, продвижени, и рассказывали о защите авторских прав.

Одной из изюминок выставки стала демонстрация старинных и редких книг. Также в рамках мероприятия прошла акция "Ауылға кітап", где любой желающий мог передать свои книги сельским библиотекам.