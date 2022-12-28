В Астане появится площадь ООН - маслихат поддержал переименование

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На заседании ономастической комиссии маслихата Астаны рассмотрели вопросы переименования нескольких улиц, передает BaigeNews.kz. Министерство иностранных дел предложило открыть в столице площадь ООН.

"В марте следующего года Антониу Гутерриш планирует приехать в Казахстан. Учитывая этот важный приезд, предлагаем открыть эту площадь. То есть, назвать аллею в начале проспекта Алихана Бокейханова площадью Организации Объединенных Наций", - озвучили в маслихате.

У депутатов вопросов не возникло. Они единогласно поддержали предложение.

"Еще одно предложение, как вы сами знаете, в ЖК "Кахарман" случился пожар. Пожарный Аскар Забикулин погиб. Глава государства поручил назвать одну из столичных улиц именем Аскара Забикулина. В рамках этого предложения - улицу № 583 в жилом массиве "Уркер" назвать именем Аскара Забикулина – пожарного-спасателя, погибшего при исполнении служебного долга. Почему мы выбрали эту улицу? Было несколько вариантов. Рядом с этой улицы другие улицы тоже носят имя героев, погибших при исполнении служебного долга: Саята Абеева, Газиза Байтасова", - сказал на заседании маслихата глава столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

Кроме того, депуататы приняли решение назвать проспектом Аль-Фараби улицу №38 на левобережье столицы. Это несколькополосная улица, является продолжением проспекта "Тәуелсіздік". В будущем станет одним из больших проспектов, отметил Есиркеп.