В Астане построят новый мост через реку Есиль

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В Астане ведутся работы по реконструкции и строительству ряда мостов: строительство моста по Тауелсиздик, реконструкция путепровода по шоссе Алаш — Богенбай батыра, ремонт путепровода по улице Пушкина — так называемый "Можайский" мост. Также идёт строительство транспортной развязки на пересечении проспекта Тілендиева и улицы Ш.Бейсековой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и аким Астаны Женис Касымбек ознакомились с ходом строительства дорожных работ и перспективными планами по развитию дорожно-транспортной сети.

К примеру, ведется проектирование моста через реку Есиль по улице Кенесары (в районе университета КазГЮУ). Планируется, что строительство данного моста начнётся в следующем году.

В этом же году будет завершено строительство моста по Тауелсиздик. Мост позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улицы Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем.

В этом году будет построено и отремонтировано более 70 улиц. Это улицы Керей, Жанибек хандар от проспекта Кабанбай батыра до улицы Сауран, проспект Мангилик Ел от Триумфальной арки до улицыХусейн бен Талал, Гумар Караш, Кордай, Бурабай, Белжайлау, Кенесары от ул.Габдуллина до пр.Республики, Валиханова от ул.Кравцова до пр.Богенбай батыра, Ташенова от проспекта Республики до улицы Амман, улицы Иманбаева от улицы Иманова до улицы Кенесары, проспекта Аль-Фараби от ш.Алаш до улицы Пушкина, проспекта Женис от Богенбай батыра до улицы Кенесары, строительство ул.Енбекшилер от проспекта Улы дала до улицы Бухар Жырау; улицы Рыскулова от проспекта Мангилик Ел до улицы Кайсенова, проспекты Сарыарка, Р.Кошкарбаева и других.

Ещё 300 улиц будут охвачены текущим ремонтом. Часть работ уже завешена.

Кроме того, в этом году на маршруты будет поставлено 400 новых автобусов. 90 из них уже прибыли в город.