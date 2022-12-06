В Астане очередников на жильё попросили обновить документы

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На сайте Жилищного фонда столицы zhilfond.kz опубликован список граждан, которым необходимо обновить документы. Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы, передаёт BaigeNews.kz.

В опубликованном списке указаны данные очередника, категория и дата постановки на очередь. Обновление документов необходимо сделать до 14 декабря 2022 года.

Всем гражданам, указанным в списке, необходимо обратиться в Центр жилья, расположенный по адресу: проспект Республики, 32 (307 кабинет) со следующим перечнем документов:

удостоверение личности (на всех членов семьи);

свидетельство о рождении детей;

справка об инвалидности ребенка (ВКК или ИПР);

свидетельство о заключении брака /расторжении брака / смерти супруга /справка ф-4/ установление отцовства (одно их имеющихся);

справка об отсутствии недвижимого имущества по РК на всех членов семьи.

Обновление документов необходимо только гражданам, указанным в списке, уточнили в акимате.