Лента новостей
- Спасение кота собаками растрогало павлодарцев 09:32 59
- Маршрут пригородного поезда "Конаев-Алматы" продлили 09:12 104
- В Астане очередников на жильё попросили обновить документы 09:01 146
- Путин подписал закон о запрете "пропаганды" ЛГБТ в России 08:36 214
- Дачники выиграли суд против акима Костаная 07:37 314
- "Рассчитываю на поддержку всех тружеников". Кумар Аксакалов обратился к костанайцам 06:54 455
- В Уральске нашли тело пропавшего месяц назад пенсионера 05:25 1001
- Вышедший из комы казахстанский боксёр вернулся из США на родину 04:41 717
- Казахстанцы задолжали за платные дороги более пяти миллиардов тенге 03:35 628
- Найден мёртвым начальник участка ТЭЦ Экибастуза 02:12 947
- О ходе ликвидации коммунальной аварии в Экибастузе рассказал аким 01:19 432
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 00:49 1544
- Грузовик врезался в ограждение LRT в Астане 05.12.2022 533
- Из-за мороза ограничили движение транспорта на трассе Караганда-Балхаш 05.12.2022 512
- Европейские методики перенимают казахстанские спортивные врачи 05.12.2022 505
- Трёхлетняя девочка умерла после удаления аденоидов в ЗКО 05.12.2022 959
- История одной закупки: Как четыре строителя от солидной стройкомпании реконструировали школу в Чувашинке 05.12.2022 638
- Как будут учиться школьники 6 декабря в Карагандинской области 05.12.2022 1550
- На работу без диплома: в министерстве науки и высшего образования прокомментировали новшество 05.12.2022 870
- Как уберечь себя от туберкулёза и отличить его от гриппа, рассказал эксперт 05.12.2022 758
- Во все дома Экибастуза подан теплоноситель - Крук 05.12.2022 749
- О ситуации с ОРВИ и коронавирусом в Алматы рассказал санврач 05.12.2022 701
- 50 лошадей провалились под лёд и погибли в СКО 05.12.2022 2685
- Реконструкцию республиканских трасс обсудил Смаилов с вице-президентом CITIC Construction 05.12.2022 511
- Уроки отменили для всех школьников в Астане 6 декабря 05.12.2022 1110
- Крупный пожар тушат в Павлодаре. Спасатели вынесли более 30 баллонов с газом 05.12.2022 763
- Морозы до минус 35 градусов ожидаются в Казахстане 05.12.2022 1846
- Уникальную операцию провели онкологи в Алматы 05.12.2022 1087
- Более 4,5 тысячи обогревателей отправили в Экибастуз 05.12.2022 674
- Хостелы и ко-ливинг: как в Алматы решают проблему нехватки студенческих общежитий 05.12.2022 510
- Взрыв в многоэтажке Актау: военноcлужащему ампутировали руку 05.12.2022 617
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 2170
- Глава Нацбанка объяснил повышение базовой ставки 05.12.2022 772
- Табун лошадей сбил поезд в ВКО 05.12.2022 15088
- Это самая большая реформа за годы независимости - Аймагамбетов о новом стандарте дошкольного воспитания 05.12.2022 478
- Авиакомпания Fly Arystan получила новое судно 05.12.2022 525
- Почти на 600 тысяч тенге оштрафовали поверительную лабораторию в Мангистауской области 05.12.2022 1571
- Мобильные приложения помогают полицейским искать нарушителей в РК 05.12.2022 569
- Поддельные удостоверения сотрудников полиции изготавливали в Актобе 05.12.2022 500
- Казахстанцы продолжают вкладываться в финпирамиды, фигурирующие в уголовных делах - АФМ 05.12.2022 474
- Что будет с курсом тенге в 2023 году? Прогнозы экономистов 05.12.2022 1116
- Осуждённые в Казахстане смогут учиться в вузе и копить на жильё 05.12.2022 460
- В Казахстане смогут принимать на работу без диплома 05.12.2022 3390
- Как казахстанцам прожить на 60-70 тысяч тенге, рассказала глава Минтруда 05.12.2022 1605
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 5370
- Токаев принял министра иностранных дел Греции 05.12.2022 409
- Нацбанк повысил базовую ставку и пересмотрел прогноз по инфляции 05.12.2022 506
- В Праге задержали одного из руководителей "Азия авто – Бипэк авто" 05.12.2022 922
- Более 14%: эксперты спрогнозировали инфляцию в Казахстане на 2023 год 05.12.2022 434
- Около 2600 коррупционных рисков выявлено в госорганах по Казахстану 05.12.2022 533
- Абаев ответил на резонанс вокруг кинофестиваля "Евразия" и выплат компенсаций дзюдоисту Канафину 05.12.2022 704
- Минтруда презентовало новые подходы к занятости населения 05.12.2022 508
- Аким СКО Айдарбек Сапаров лично контролировал ремонт водопровода 05.12.2022 565
- Для работников онлайн-платформ, как Яндекс Такси и Яндекс GO, введут специальный налоговый режим 05.12.2022 469
- Кандасам, развивающим бизнес в Казахстане, будет проще получить гражданство 05.12.2022 507
- В Экибастузе опубликовали список домов, где идут аварийные работы 05.12.2022 616
- Число пенсионеров в Казахстане достигнет 2,6 миллиона человек к 2030 году 05.12.2022 556
- Юный ракетостроитель и популяризатор Ерасыл Тауекел о жизни и будущем в космосе 05.12.2022 686
- Мы до сих пор не можем победить бедность — депутат 05.12.2022 654
- В Казахстане упразднят миграционную службу и административную полицию 05.12.2022 11033
- Пассажирские авиаперевозки выросли в цене на 16 процентов за год 05.12.2022 699
- Цифровая карта семьи станет инструментом для формирования соцполитики — Дуйсенова 05.12.2022 416
- Из Астаны запустили прямой рейс в Анкару 05.12.2022 657
- Дзюдоист глухой: министерство культуры и спорта проиграло суд сурдлимпийскому чемпиону Еркебулану Канафину 05.12.2022 1509
- На берегу Каспийского моря в Дагестане обнаружены уже 2,5 тысячи мёртвых тюленей 05.12.2022 614
- "Остался в прошлом веке". Глава ПФЛК оценил ситуацию с футбольной инфраструктурой в Казахстане 05.12.2022 535
- Подпольный цех в Абайской области: изъято более 1500 литров алкоголя 05.12.2022 541
- Давление подачи питьевой воды снизили в домах у жителей Актау, чтобы избежать аварии 05.12.2022 536
- Землетрясение произошло под Алматы 05.12.2022 1086
- Казахстанка завоевала "бронзу" этапа Кубка мира по фристайл-акробатике 05.12.2022 574
- На большей части Казахстана синоптики прогнозируют снег 05.12.2022 1151
- Экибастузец скончался в своей квартире 05.12.2022 3137
- Россия активно вывозит рис из Казахстана 05.12.2022 2400
- Цены на аренду: что изменилось к декабрю 05.12.2022 630
- В Актау мужчине оторвало руку при взрыве в квартире 05.12.2022 1508
- Димаш Кудайберген требует наказать виновных в аварии в Экибастузе 05.12.2022 2879
- Каспий обледенел в Актау 04.12.2022 675
- Число погибших тюленей в Дагестане выросло до 2500 04.12.2022 806
- Снег и метель ожидаются в трёх регионах Казахстана в понедельник 04.12.2022 2385
- Казахстанец завоевал бронзу турнира по дзюдо в Токио 04.12.2022 698
Сегодня, 09:01
147
147Фото: pixabay.com
В Астане очередников на жильё попросили обновить документы
На сайте Жилищного фонда столицы zhilfond.kz опубликован список граждан, которым необходимо обновить документы. Об этом сообщает официальный сайт акимата столицы, передаёт BaigeNews.kz.
В опубликованном списке указаны данные очередника, категория и дата постановки на очередь. Обновление документов необходимо сделать до 14 декабря 2022 года.
Всем гражданам, указанным в списке, необходимо обратиться в Центр жилья, расположенный по адресу: проспект Республики, 32 (307 кабинет) со следующим перечнем документов:
- удостоверение личности (на всех членов семьи);
- свидетельство о рождении детей;
- справка об инвалидности ребенка (ВКК или ИПР);
- свидетельство о заключении брака /расторжении брака / смерти супруга /справка ф-4/ установление отцовства (одно их имеющихся);
- справка об отсутствии недвижимого имущества по РК на всех членов семьи.
Обновление документов необходимо только гражданам, указанным в списке, уточнили в акимате.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 00:49 1506
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 2163
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 5354
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 14145
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 2936
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 774
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 32962
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1108
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 1936
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 45065
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6136
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 10495
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 2360
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53059
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 1720
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 19870
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 8560
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 2745
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 1748
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4253
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3215
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2148
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2029
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 4849
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 2478
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36121
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 20448
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 8795
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 5805
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 2990
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 28486
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44036
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 2987
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18163
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 5676
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10423
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 4945
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4037
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 3975
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 10946
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 43336
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 3882
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3425
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13179
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4273
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 20805
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 5776
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 4784
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6012
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10218
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8428
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4340
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12076
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 3905
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 3980
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 4851
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 36623
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 4760
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6091
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 4576
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 5681
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 5852
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 46868
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4281
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 60856
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 16587
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20319
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5338
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5263
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6283
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 6483
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 7814
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 15714
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 9106
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 91784
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 7816
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 7347
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 16282
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 9542
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 6217
-
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1052
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1431
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 1878
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 1906
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2090
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 1951
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2130
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 2759
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 2876
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3024
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3139
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 2851
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3251
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 2978
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3144
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3116
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3257
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 3464
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3270
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 3462
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 3647
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 3646
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 3861
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4360
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 4676
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4362
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 4612
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 4473
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 4556
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 4551
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4406
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 4842
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5097
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 4786
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23066
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5144
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 4967
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 4946
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10065
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 5723
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15439
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13560
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13580
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14270
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13082
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17489
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14235
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 15690
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 16660
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16304
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 13831
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14291
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 32546
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15347
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18139
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14384
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15588
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16199
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17564
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 15645
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 17660
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17197
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18406
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18244
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 34890
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 18731
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 19739
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19306
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20182
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20212
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 29803
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 19637
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 26980
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 37783
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21398
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29156
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 26350
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 27955
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 23987
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 25681