В Астане назначили акимов районов Нура и Сарыарка

Фото: gov.kz

В Астане по согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата назначены акимы двух районов. Акимом района Нура стал Жусуп Жумагулов, акимом района Сарыарка назначен Бауыржан Ералы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Жусуп Жумагулов - член Президентского молодежного кадрового резерва. Трудовую деятельность начал со специалиста Управления инвестиций и развития столицы. С 2016 по 2019 год занимал должности заместителя руководителя КГУ "Центр исследования проблем религий", заместителя руководителя Управления по делам общественного развития столицы. С 2020 года работал заместителем руководителя аппарата акима столицы. С февраля 2022 года занимал должность акима района Сарыарка.

Трудовую деятельность Бауыржан Ералы начал с инспектора Комитета госдоходов министерства финансов РК. В разные годы занимал должности эксперта, главного эксперта Управления "Ситуационный центр", и.о заместителя начальника управления "Центра электронного декларирования". В 2022 году занимал должность заместителя руководителя РГУ "Главное диспетчерское управление КГД министерства финансов РК". До назначения занимал должность советника акима столицы.

В рамках поручений Главы государства акимам районов поставлен ряд задач по развитию районов и жилых массивов.