В Астане начались проверки закрытых паркингов
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В столице проходят проверки закрытых паркингов на наличие автомобилей с газовым оборудованием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Сотрудники МЧС и полиции выявляют недобросовестных автовладельцев, нарушающих правила пожарной безопасности. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 МРП. Отметим, за этот год в Астане зарегистрировали 140 пожаров на транспорте – почти на 40% больше, чем в прошлом году.
"Стоянка транспорта с ГБО не допускается. В этих целях в каждом паркинге стоит знак запрета ГБО. Соответственно, когда техника заезжает с ГБО в паркинг, тем самым она подвергает опасности не только себя, но и всех жителей, которые находятся на данном объекте. Что является причинами возникновения пожаров на транспорте с ГБО? Это кустарная установка газового оборудования, нарушение технологического процесса при установке и установка данного оборудования некомпетентными лицами", — пояснила замначальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова.
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