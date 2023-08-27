В Астане начались проверки закрытых паркингов

В столице проходят проверки закрытых паркингов на наличие автомобилей с газовым оборудованием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Сотрудники МЧС и полиции выявляют недобросовестных автовладельцев, нарушающих правила пожарной безопасности. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 МРП. Отметим, за этот год в Астане зарегистрировали 140 пожаров на транспорте – почти на 40% больше, чем в прошлом году.