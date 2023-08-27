  • 27 Августа, 13:17
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В Астане начались проверки закрытых паркингов

Сегодня, 11:49
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скриншот с видео "Хабар-24" Сегодня, 11:49
Сегодня, 11:49
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Фото: скриншот с видео "Хабар-24"

В столице проходят проверки закрытых паркингов на наличие автомобилей с газовым оборудованием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". 

Сотрудники МЧС и полиции выявляют недобросовестных автовладельцев, нарушающих правила пожарной безопасности. Нарушителям грозит административный штраф в размере 5 МРП. Отметим, за этот год в Астане зарегистрировали 140 пожаров на транспорте – почти на 40% больше, чем в прошлом году. 

"Стоянка транспорта с ГБО не допускается. В этих целях в каждом паркинге стоит знак запрета ГБО. Соответственно, когда техника заезжает с ГБО в паркинг, тем самым она подвергает опасности не только себя, но и всех жителей, которые находятся на данном объекте. Что является причинами возникновения пожаров на транспорте с ГБО? Это кустарная установка газового оборудования, нарушение технологического процесса при установке и установка данного оборудования некомпетентными лицами", — пояснила замначальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Астаны Ажар Рустемова.

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