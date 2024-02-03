В Астане начали готовиться к паводкам

В столице активно готовятся к паводковому периоду. Жителей района Сарыарка проинформировали о том, как не допустить подтопления домов во время паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Разъяснительная работа была организована районным акиматом и управлением по чрезвычайным ситуациям. В мероприятии также приняли участие волонтёры.

"Среди жителей мы распространяем листовки с предупреждением о том, что необходимо своевременно очищать придомовую территорию от снега, очищать водоотводы от наледи и мусора, при необходимости сделать новые водоотводы к сточным канавам. Так же в листовках есть рекомендации, если подтопление уже произошло", — рассказал главный инспектор акима района Сарыарка по жилому массиву Агрогородок Нуржан Саренбаев.

В управлении по чрезвычайным ситуациям подчеркнули, что при обильном таянии снега паводки угрожают, в первую очередь, частным домам. Поэтому их жителям рекомендуют заранее собрать важные документы, поднять продукты из погребов и переместить ценные вещи на верхние этажи или чердак.

Отметим, 15 февраля в районе Сарыарка начнется массовый вывоз снежных масс и очистка арычно-лотковой сети в жилых массивах.