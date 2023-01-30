В Астане, Караганде, Жезказгане зафиксирован самый грязный воздух

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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 23 процента всех смертей связаны с такими экологическими рисками, как загрязнение воздуха, заражение воды и химическое воздействие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

В Казахстане экологические вопросы стоят остро. Ключевую роль в охране окружающей среды играет качество атмосферного воздуха. За последние пять лет, в 2018-2022 годах, стабильный высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха наблюдается в Астане, Караганде, Жезказгане и Темиртау. Более подробная информация в разрезе регионов приведена в таблице.

К примеру, в Астане загрязнение воздуха в основном характерно для холодного периода года, сопровождающегося выбросами от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора. Загрязнение воздуха диоксидом азота на загруженных перекрёстках города свидетельствует о значительном негативном вкладе автотранспорта.

В Караганде ситуация похожая: основное влияние на загрязнение атмосферного воздуха оказывают выбросы от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора, однако добавляются выбросы промышленных предприятий.

В свою очередь, в Темиртау загрязнение характерно уже для любого сезона, оно определяется влиянием выбросов промышленных и металлургических предприятий города, а непосредственно в зимнее время - также и выбросов от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора.

В условиях подобных экологических проблем в любом государстве необходимы значительные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Казахстане наблюдался динамичный рост объёма инвестиций в этом направлении с 2018 по 2021 год. Однако уже в 2022 году отмечено существенное снижение показателей. Так, по итогам января-декабря 2022 года капитальные инвестиции, направленные на охрану окружающей среды, составили в РК 80,6 миллиарда тенге - сразу на 50,8 процента меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В целом за последние пять лет (с 2018 по 2022 год) сумма инвестиций достигла почти 600 миллиардов тенге, при этом, к примеру, в предыдущую пятилетку показатель составлял 235,9 миллиарда тенге.

Стоит отметить: если рассматривать долю инвестиций на охрану окружающей среды от общего объёма инвестиций в целом по стране, то она весьма незначительна - всего 0,54 процента в 2022 году.

В то же время отдельные субъекты квазигосударственного и частного секторов выводят вопросы экологии на стратегический уровень управления предприятием. Особую роль в охране окружающей среды играют добывающие компании страны - в частности, гиганты нефтегазового сектора, имеющего приоритетное значение для экономики РК. В качестве примера мы рассмотрели одну из первых и крупнейших нефтегазодобывающих компаний РК - Тенгизшевройл (ТШО). С 2000 года ТШО инвестировал в реализацию природоохранных мероприятий в РК более 3,15 миллиарда долларов США.

За последние 20 лет эксплуатации ТШО снизил интенсивность выбросов в атмосферу на 65 процентов при увеличении объемов добычи нефти в 2,6 раза. Такой результат был достигнут благодаря инвестициям в крупные проекты, направленные на повышение эксплуатационной надёжности оборудования.

Основной мерой безопасности на нефте- и газоперерабатывающих заводах по всему миру является сжигание газа на факельных системах. ТШО использует факельные системы по мере необходимости для безопасной эксплуатации оборудования и защиты персонала - например, во время техобслуживания, ремонта, работ по запуску оборудования, а также при остановах и во время сбоев технологического процесса. При этом с 2009 года ТШО прекратил непрерывное сжигание попутного газа на факелах и реализует 99 процентов добытого газа через экспорт или на собственные нужды компании, то есть показатель утилизации газа в компании составляет 99 процента.

Кроме того, в ТШО одной из приоритетных задач является рациональное водопользование, с учётом высокой ценности пресной воды, которая является основополагающим социальным, природным и экономическим ресурсом. С 2013 по 2016 год с целью улучшения процесса управления сточными водами были введены в эксплуатацию канализационно-очистные сооружения и сооружения повторного использования воды. К третьему кварталу 2022 года на объектах ТШО повторно использовалось 49,4 процента воды, причём показатель растёт из года в год.

Ключевую роль в охране окружающей среды играет и качественный мониторинг, предусмотренный в Программе производственного экологического контроля. Результаты мониторинга атмосферного воздуха позволяют правильно оценивать текущее воздействие и при необходимости разрабатывать предупредительные меры по смягчению нагрузки на атмосферный воздух. ТШО осуществляет несколько видов мониторинга атмосферного воздуха на территории своей деятельности и в санитарно-защитной зоне, а также в местах проживания персонала и в посёлке Жана Каратон.

Возвращаясь к вопросу качества воздуха в городах, стоит отметить, что крупные населённые пункты Атырауской области - города Кульсары и Атырау - находятся, по данным Казгидромета, в зоне с низким уровнем загрязнения.