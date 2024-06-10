В Астане изменили маршруты сразу нескольких автобусов

Несколько автобусов временно изменили схему движения в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 10, 18, 37, 42, 43, 303, 308, 309, 323, 320, 302", - говорится в сообщении.