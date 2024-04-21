В Астане хотят создать шестой район

Cоздание шестого района в Астане инициировал маслихат города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Elorda.info.​​​​​​​

Инициатива исходит от председателя столичного маслихата Ерлана Каналимова.

"Как известно, столичный район Алматы является одним из самых густонаселённых. В районе Алматы шесть жилых массивов – Промышленный, Железнодорожный, Интернациональный, Мичурино, Куйгенжар, Юго-Восток. Территория района составляет 15 471 гектар. В районе проживают порядка 400 тысяч человек. Жилищный фонд составляет 885 МЖД. На территории Индустриального парка №1 функционируют 51 предприятие. Планируется строительство Индустриального парка №2 в жилом массиве Железнодорожный. В разы выросла нагрузка на аппарат акима района", – отметил Ерлан Каналимов.

Председатель столичного маслихата пояснил, что в этой связи он инициировал создание нового шестого района Астаны.

"Инициатива прежде всего направлена на более эффективное управление и развитие территории, учитывая динамику роста населения и потребностей граждан. Предполагается, что новая административная единица получит необходимые ресурсы и инструменты для развития своей инфраструктуры, обеспечения комфортных условий проживания и улучшения качества жизни граждан", – сказал Каналимов.

По его словам, вопрос предварительно будет обсуждаться с общественностью города и будет вынесен на рассмотрение акима Астаны и главы государства.