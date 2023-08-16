  • 16 Августа, 21:24
  • BAIGENEWS

В Астане драка мужчин и подростков попала на видео

Сегодня, 19:52
АВТОР
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shutterstock Сегодня, 19:52
Сегодня, 19:52
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Фото: shutterstock
В соцсетях появилось видео потасовки, которая возникла в одном из дворов по улице Абая, передаёт BaigeNews.kz.

В полиции сообщили, что 15 августа на канал "102" поступила информация о том, что в одном из дворов Астаны идёт драка.

Сотрудниками полиции установлено, что жильцы дома сделали замечание группе подростков, которые громко шумели во дворе, однако разговор перешёл в драку.

Отмечается, что все участники доставлены в полицию.

В столичном ДП добавил, что по данному инциденту осуществляется проверка в рамках административного производства, по результатам которой в отношении виновных лиц будут приняты меры. 

 

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