В Астане драка мужчин и подростков попала на видео
Сегодня, 19:52
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Сегодня, 19:52Сегодня, 19:52
262Фото: shutterstock
В соцсетях появилось видео потасовки, которая возникла в одном из дворов по улице Абая, передаёт BaigeNews.kz.
В полиции сообщили, что 15 августа на канал "102" поступила информация о том, что в одном из дворов Астаны идёт драка.
Сотрудниками полиции установлено, что жильцы дома сделали замечание группе подростков, которые громко шумели во дворе, однако разговор перешёл в драку.
Отмечается, что все участники доставлены в полицию.
В столичном ДП добавил, что по данному инциденту осуществляется проверка в рамках административного производства, по результатам которой в отношении виновных лиц будут приняты меры.
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