В Армении заявили, что в стране велась подготовка к узурпации власти

Служба национальной безопасности Армении подозревает группу лиц в подготовке к узурпации власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками департамента СНБ по охране конституционного строя и борьбе с терроризмом, раскрыта подготовка к узурпации власти... Установлено, что семеро членов военно-патриотической общественной организации "Крестоносцы", а также А.Б. и другие лица, имея антиправительственные взгляды, идеологическую неприязнь к членам и главе правительства, достигли договоренности о захвате власти, используя хранящиеся у них оружие и боеприпасы, в частности, планируя путем применения или угрозы применения насилия присвоить полномочия правительства не предусмотренные Конституцией", — отмечается в сообщении, опубликованном на сайте Службы нацбезопасности.

По данным пресс-центра, реализовать свои планы членам группы не удалось по независящим от них обстоятельствам.

"Задержаны восемь членов преступной группы... Возбуждено публичное уголовное преследование, им предъявлено обвинение по статье "подготовка к узурпации власти"... Проведены обыски, в результате которых обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы, пневматические пистолеты, бронежилеты, телекоммуникационные устройства, компьютеры, блокноты, содержащие различные записи, документы", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, в числе задержанных может быть экс-мэр Еревана Альберт Базеян, сообщения о задержании которого появились в субботу.