В Алматы заминировали школу, где учился Токаев

Фото: kazpravda.kz

В Алматы сегодня эвакуировали учащихся и педколлектив школы №25 из-за сообщения о бомбе, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.

"Оперативные экстренные службы города в настоящее время проверяют здание общеобразовательной школы №25, расположенной в Алмалинском районе города Алматы. В рамках мер первичного реагирования проводится комплекс мероприятий, направленных на поиск возможного взрывного устройства. В настоящее время подключены саперные подразделения, произведена эвакуация", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Чуть позже в ДП сообщили, что информация не подтвердилась, взрывное устройство не обнаружили.

Согласно информации Акорды, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев окончил школу-гимназию № 25 имени Ильяса Есенберлина в Алматы в 1970 году.