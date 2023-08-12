В Алматы за день выпало 80% месячной нормы осадков, есть подтопления

В Алматы после дождя подтопило улицы и дворы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"12 августа по состоянию на 19:00 в Алматы выпало 27 мм осадков, что, по данным РГП "Казгидромет", составляет 80% от месячной нормы (34 мм за август)", — отмечается в пресс-релизе.

В настоящее время ликвидацией подтоплений занимаются 1008 дорожных рабочих и 640 единиц спецтехники. Акимат Медеуского района совместно с районным управлением ЧС провёл обследование по оползнеопасным участкам. Случаи сходов грунта не выявлены.

"Арычные сети и переходы работают исправно, однако из-за аномального объёма ливневых вод, поступающих с верхней части в центр города, вода переливается на проезжую часть и прилегающие территории, что является временным явлением. Ситуация будет стабилизирована в ближайшие сроки. Все последствия будут устранены сразу после прекращения осадков", — отметили в акимате.