В Алматы в воскресенье снова обещают ухудшение качества воздуха

Фото: pixabay

По прогнозам "Казгидромета", 2 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются только в Алматы, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в мегаполисе возможно ухудшение качества воздуха. При этом, в остальных городах Казахстана метеоусловия сегодня будут благоприятными.

Жителям Алматы в этот день специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, штормовое предупреждение на 2 апреля объявлено в большинстве регионов страны.